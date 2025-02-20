Курс валют на 21 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ощутимо ослабла по отношению к валюте.

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 21 февраля. Доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 8 коп., а злотый на 7 коп.

Об этом стало известно с сайта Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,73 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,55 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,47 (+7 коп.)

Как сообщалось, в НБУ объяснили, что происходит с ценами и к чему готовиться. Темпы инфляции в Украине, которые в январе достигли 12,9% в годовом измерении, оказались выше прогнозируемых.

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