Курс валют на 21 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ощутимо ослабла по отношению к валюте.
НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 21 февраля. Доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 8 коп., а злотый на 7 коп.
Об этом стало известно с сайта Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,73 (+5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,55 (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,47 (+7 коп.)
Как сообщалось, в НБУ объяснили, что происходит с ценами и к чему готовиться. Темпы инфляции в Украине, которые в январе достигли 12,9% в годовом измерении, оказались выше прогнозируемых.
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