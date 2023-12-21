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Курс валют на 22 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Курс валют на 22 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Обмен валют / Фото: УНИАН

Доллар почти не изменил позиций, а вот евро "взлетело".

Нацбанк установил официальный курс валют на 22 декабря. По сравнению с предыдущим днем резко прибавила в цене европейская валюта – сразу 1,22 грн.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

Курс валют на 22 декабря

Доллар

1 доллар США – 37,59 грн (+4 коп.).

Евро

1 евро – 41,28 (+1,22 грн).

Злотый

1 польский злотый – 9,51 (+6 коп.).

Кстати, банкир рассказал, чего ожидать от ситуации на валютном рынке в 2024 году и какие факторы будут влиять на курсы валют.

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Дата публикации
Просмотры
226
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