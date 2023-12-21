Курс валют на 22 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар почти не изменил позиций, а вот евро "взлетело".
Нацбанк установил официальный курс валют на 22 декабря. По сравнению с предыдущим днем резко прибавила в цене европейская валюта – сразу 1,22 грн.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.
Курс валют на 22 декабря
Доллар
1 доллар США – 37,59 грн (+4 коп.).
Евро
1 евро – 41,28 (+1,22 грн).
Злотый
1 польский злотый – 9,51 (+6 коп.).
Кстати, банкир рассказал, чего ожидать от ситуации на валютном рынке в 2024 году и какие факторы будут влиять на курсы валют.
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