Курс валют на 22 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 22 января установил официальный курс доллара на уровне 37,52 грн. Он снизился на 18 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подешевел на 37 копеек и стоит 41,21 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,36 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,2 грн. Покупают за 38,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,8 грн. Продают по 42 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 – 38,50 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 – 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,35 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,65 грн

"Сбербанк" — 40,95 — 41,80 грн

"ПУМБ" – 41,00 – 41,70 грн

"Укрсиббанк" – 40,60 – 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,50 грн

"ПУМБ" — 9,20 — 9,60 грн

Как сообщалось, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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