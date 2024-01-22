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Курс валют на 22 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 22 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на 22 января / Фото: pixabay.com

Валюта подешевела.

Национальный банк Украины на 22 января установил официальный курс доллара на уровне 37,52 грн. Он снизился на 18 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подешевел на 37 копеек и стоит 41,21 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,36 грн.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 39,2 грн. Покупают за 38,2 грн.
  • За евро в обменниках предлагается 41,8 грн. Продают по 42 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 – 38,50 грн
"Ощадбанк" – 37,50 – 38,30 грн
"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
"Укрсиббанк" – 37,40 – 38,20 грн
"Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,35 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,65 грн
"Сбербанк" — 40,95 — 41,80 грн
"ПУМБ" – 41,00 – 41,70 грн
"Укрсиббанк" – 40,60 – 41,70 грн
"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн
"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн
"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,50 грн
"ПУМБ" — 9,20 — 9,60 грн

Как сообщалось, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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