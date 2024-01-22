Атаки по российским городам: ISW проанализировал работу ПВО

Российская противовоздушная оборона плохо прикрывает Ленинградскую область, особенно от ударов с юга, ведь настроена не для отражения атак со стороны Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российская ПВО в Ленинградской области, скорее всего, не готова защищаться от ударов с юга.

Отмечается, что российские системы противовоздушной обороны в регионе, скорее всего, расположены для защиты от ударов с северо-запада и запада, поскольку Россия исторически создавала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических атак НАТО.

Военные РФ сейчас реформируют Ленинградский военный округ с намерением подготовиться к потенциальной войне против НАТО и, возможно, размещают военные средства таким образом, чтобы разместить их вдоль границы с членами НАТО.

В то же время, украинские удары в Ленинградской области могут заставить российские силы перераспределить системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских БПЛА для защиты потенциальных целей стратегического значения.

По мнению экспертов ISW, российские войска, использующие системы ПВО малого радиуса действия, такие как "Панцирь", могут быть не в состоянии охватить все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем в этот район, а продолжение украинских ударов в глубоких тылах. России может усилить давление на российскую ПВО в целом.

Что известно об атаках

В России накануне заявили о ночной атаке дронов на три области. В Минобороны РФ не сообщали о "прилетах", только заявляли о работе противовоздушной обороны.

Так, в российском министерстве сообщалось, что один беспилотник сбили над Орловской областью, еще один над Тульской областью и четыре над Смоленской областью.

В Ленинградской области в поселке Усть-Луга горел терминал морского порта. Местные жители сообщали о звуках беспилотников и взрывах.

Пожар произошел в ночь на 21 января. Официально об атаке на Ленинградскую область не сообщали ни в российском Минобороны, ни местные власти. Несмотря на это, местные жители сообщали о звуке беспилотников, после чего раздалось несколько взрывов.

Кроме того, ночью взрывы раздавались в Туле. Как сообщают в СМИ, украинские беспилотники атаковали завод "Щегловский вал". Отмечалось, что там собирают "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". На заводе также модернизируют военную бронетехнику.

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