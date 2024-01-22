Атаки по російських містах: ISW проаналізував роботу ППО

Російська протиповітряна оборона погано прикриває Ленінградську область, особливо від ударів з півдня, адже налаштована не для відбивання атак зі сторони України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російська ППО в Ленінградській області, ймовірно, не готова захищатися від ударів з півдня.

Зазначається, що російські системи протиповітряної оборони у регіоні, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки Росія історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

Військові РФ зараз реформують Ленінградський військовий округ з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і, можливо, розміщують військові засоби таким чином, щоб розташувати їх вздовж кордону з членами НАТО.

Водночас українські удари в Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозподілити системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських БПЛА для захисту потенційних цілей стратегічного значення.

На думку експертів ISW, російські війська, які використовують системи ППО малого радіуса дії, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому.

Що відомо про атаки

У Росії напередодні заявили про нічну атаку дронів на три області. У Міноборони РФ не повідомляли про "прильоти", лише заявляли про роботу протиповітряної оборони.

Так, у російському міністерстві повідомляли, що один безпілотник збили над Орловською областю, ще один над Тульською областю та чотири над Смоленською областю.

У Ленінградській області в селищі Усть-Луга горів термінал морського порту. Місцеві жителі повідомляли про звуки безпілотників та вибухи.

Пожежа сталася у ніч проти 21 січня. Офіційно про атаку на Ленінградську область не повідомляли ні у російському Міноборони, ні місцева влада. Попри це, місцеві мешканці повідомляли про звук безпілотників, після чого пролунало декілька вибухів.

Крім того, уночі вибухи лунали у Тулі. Як повідомляють у ЗМІ, українські безпілотники атакували завод "Щегловський вал". Зазначалося, що там збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1". На російському заводі також модернізують військову бронетехніку.

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