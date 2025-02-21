Курс валют на 24 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ощутимо выросла по отношению к доллару.

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 24 февраля. Доллар существенно потерял в цене – 14 коп. Евро уменьшился на 5 коп ., а злотый на 4 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 (-14 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,50 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,43 (-4 коп.)

Напомним, в НБУ рассказали, что будет с курсом валют 2025 года. Регулятор заявляет, что ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и прогнозируемой.

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