Курс валют на 24 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 24 сентября. Доллар прибавил 1 коп. Евро потеряло на 15 коп. Злотый – 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,35 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,99 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,75 грн (-4 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,15-41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн

"Ощадбанк" – 45,60-46,60 грн

"ПУМБ" – 45,90-46,50 грн

"УкрСиббанк" – 45,85-46,75 грн

"Укрэксимбанк" – 45,90-46,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн

"Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Напомним, банкир Тарас Лесовой сделал прогноз о том , каким будет курс доллара до конца сентября. По его словам, до конца сентября девальвация гривны будет незначительной. Вероятно, к 1 октября официальный курс доллара не превысит 41,3 грн.

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