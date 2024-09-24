Курс валют на 24 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара снова растет.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 24 сентября. Доллар прибавил 1 коп. Евро потеряло на 15 коп. Злотый – 4 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,35 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,99 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,75 грн (-4 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "УкрСиббанк" – 41,15-41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,10-41,70 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн
- "Ощадбанк" – 45,60-46,60 грн
- "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
- "УкрСиббанк" – 45,85-46,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,90-46,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Напомним, банкир Тарас Лесовой сделал прогноз о том , каким будет курс доллара до конца сентября. По его словам, до конца сентября девальвация гривны будет незначительной. Вероятно, к 1 октября официальный курс доллара не превысит 41,3 грн.
Читайте также:
- Повышение налогов в Украине: кто и сколько будет платить с октября
- Средняя зарплата в Украине выросла: кому платят больше всего
- В правительстве сообщили, когда в Украине будет повышение пенсий