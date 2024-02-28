Курс валют на 29 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская и европейская валюты резко упадут в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 29 февраля. Так, доллар, евро и злотый подешевеют.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 38,2 (-22 коп.)
Курс евро
1 евро – 41,29 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,61 (-6 коп.).
К слову, финансовые аналитики предупреждают, что в марте в Украине ожидаются "валютные качели". То есть, курсы валют могут и расти, и снижаться. Все будет зависеть от тактики НБУ, направленной на либерализацию рынка.
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