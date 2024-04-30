Курс валют на 30 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 30 апреля. Доллар вырос в цене на 6 коп. Евро потерял 6 коп., а польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,66 грн (+6 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,49 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,82 грн (+1 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,40-39,95 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"УкрСиббанк" – 42,10-43,00 грн

"Укрэксимбанк" – 42,25-43,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-10,00 грн

Напомним, нардеп Ярослав Железняк заявил, что государство сможет отслеживать все транзакции украинцев путем введения национального кэшбека.

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