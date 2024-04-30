Курс валют на 30 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара выросла.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 30 апреля. Доллар вырос в цене на 6 коп. Евро потерял 6 коп., а польский злотый прибавил 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,66 грн (+6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,49 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,82 грн (+1 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "УкрСиббанк" – 39,40-39,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
- "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
- "УкрСиббанк" – 42,10-43,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,25-43,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,65-10,00 грн
Напомним, нардеп Ярослав Железняк заявил, что государство сможет отслеживать все транзакции украинцев путем введения национального кэшбека.