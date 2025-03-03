Курс валют на 4 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 4 марта. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 16 копеек и составляет 41,59 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 (+16 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,11 (+43 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,43 (+5 коп.)

Раньше говорилось, что длительное укрепление гривни неожиданно прекратилось. Более того, курс доллара с 1 марта быстро пошел вверх после неудачного завершения 28 февраля переговоров между украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Речь идет о наличном рынке, потому что на выходных межбанковский рынок не работал. По мнению финансовых аналитиков, если бы не "черный лебедь" от Трампа, гривна продолжала бы укрепляться.

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