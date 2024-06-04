Курс валют на 5 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый продолжают дешеветь.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 5 июня. Так, все три основных валюты – доллар, евро и злотый – еще больше потеряют в цене, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 40,29 грн (-19 коп);
Курс евро
1 евро – 43,76 грн (-13 коп.);
Курс злотого
1 польский злотый – 10,18 грн (-13 коп.).
Напомним, в последнее время доллар стремительно растет в цене. Однако руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский считает, что эта ситуация спровоцирована временно высоким спросом, и советует покупать валюту только при крайней необходимости.
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