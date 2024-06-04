Курс валют на 5 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 5 июня. Так, все три основных валюты – доллар, евро и злотый – еще больше потеряют в цене, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,29 грн (-19 коп);

Курс евро

1 евро – 43,76 грн (-13 коп.);

Курс злотого

1 польский злотый – 10,18 грн (-13 коп.).

Напомним, в последнее время доллар стремительно растет в цене. Однако руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский считает, что эта ситуация спровоцирована временно высоким спросом, и советует покупать валюту только при крайней необходимости.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.