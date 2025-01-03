Курс валют на 6 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 6 января. После выходных доллар дальше вырастет в стоимости. Цена одного евро снизится.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

1 доллар США – 42,08 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,33 (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,14 (0 коп.)

Как сообщалось, субсидии в Украине будут начисляться по-новому. Отдельные государственные выплаты, в частности "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи.

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