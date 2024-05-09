Курс валют на 9 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 9 мая установил официальный курс доллара на уровне 39,38 грн. Он повысился на 9 копеек.

Об этом сообщили в НБУ.

Евро в это время вырос на 1 копейку и стоит 42,31 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,82 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,9 грн. Покупают за 39,75 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,7 грн. Продают по 42,85 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,30-39,80 грн

"УкрСиббанк" – 39,25-39,85 грн

"Укрэксимбанк" – 39,20-39,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"УкрСиббанк" – 42,05-42,95 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Как сообщалось, на валютном рынке Украины – стабильность. Курс доллара замер. Эксперты прогнозируют стабильность валюты. На чем теперь можно заработать с мая по июль — читайте в материале ТСН.ua.

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