Курс валют на 9 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Европейская и польская валюты несущественно прибавят в цене.

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 9 октября. Так, доллар потеряет в цене, в то же время евро и злотый несколько подорожают.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,17 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,24 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,5 (+4 коп.).

К слову, в НБУ сообщили, что Украине ускорилась потребительская инфляция, и объяснили, что происходит с ценами.

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