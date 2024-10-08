Курс валют на 9 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Европейская и польская валюты несущественно прибавят в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 9 октября. Так, доллар потеряет в цене, в то же время евро и злотый несколько подорожают.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 41,17 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро – 45,24 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,5 (+4 коп.).
К слову, в НБУ сообщили, что Украине ускорилась потребительская инфляция, и объяснили, что происходит с ценами.
Читайте также:
- Глава НБУ назвал причины подорожания доллара в Украине
- Средняя зарплата в Украине выросла: кому платят больше всего
- В 2025 году за доставку газа украинцам придется заплатить больше