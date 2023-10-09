Курс валют на 9 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подорожал после выходных.
Национальный банк Украины на 9 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,58 грн. За выходные он снизился на 4 копейки. Евро подскочил сразу на 9 копеек и стоит 38,65 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс польского злотого повысился на 4 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,41 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 38,7 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,25 – 38,85 грн
"Ощадбанк" – 37,70 – 38,20 грн
"Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"УкрСиббанк" — 37,35 — 37,95 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн
"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
"Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,80 грн
"ПУМБ" – 40,00 – 40,60
"УкрСиббанк" — 39,35 — 40,25 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,42 – 8,62 грн
"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн
"Укрэксимбанк" – 8,35 – 8,70 грн
"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн
Ждать ли обвала гривны на этой неделе и что будет дальше – читайте в новости.
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