Курс валют на 9 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 9 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,58 грн. За выходные он снизился на 4 копейки. Евро подскочил сразу на 9 копеек и стоит 38,65 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 4 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,41 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 38,7 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 – 38,85 грн

"Ощадбанк" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,35 — 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,60

"УкрСиббанк" — 39,35 — 40,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,42 – 8,62 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,35 – 8,70 грн

"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн

Ждать ли обвала гривны на этой неделе и что будет дальше – читайте в новости.

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