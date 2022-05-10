НБУ ослабил и уточнил валютные ограничения: что изменилось

Национальный банк Украины ослабил и уточнил некоторые валютные ограничения во время войны. Так, с 10 мая украинцам разрешено переводить средства за границу с целью выплаты алиментов.

Кроме того, иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены в связи с проведенной после 1 апреля 2023 выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа Украины, согласно условиям их размещения.

"Это будет способствовать повышению заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ, в том числе за средства, полученные от плановых погашений и выплат дохода", – пояснили в НБУ.

Однако, по выплате алиментов, временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, осуществляемым с использованием карт, эмитированных украинскими банками.

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"Эти изменения призваны ограничить непроизводительный отток капитала и защитить международные резервы Украины", – отметили в НБУ.

Это ограничение никак не влияет на использование карт украинских банков за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг. Они по-прежнему могут производиться без ограничений, говорится в сообщении.

Напомним, более 30 тысяч украинцев и представителей бизнеса присоединились к покупке военных облигаций внутренних государственных займов. В НБУ объяснили, что это такое и как купить.

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