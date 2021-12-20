Правительство установило цены на пластиковые пакеты: сколько отныне будут стоить "маечки"

С 1 февраля 2022 года минимальные розничные цены на пакеты составят 2-3 гривны.

Правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Соответствующее решение вступает в действие с 1 февраля 2022 года. Предполагается, что это решение позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", — сообщили в Минэкономики, ссылаясь на слова Первого заместителя Министра экономики Украины Дениса Кудина.

С 1 февраля 2022 года, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 мкм, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и услуг будут составлять:

2,00 грн – за пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – за пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, с пятницы, 10 декабря, в Украине начал действовать запрет бесплатного распространения почти всех пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых, а также сумок для рыбы, мяса, молочных продуктов или крупы. Через три месяца так называемые "маечки" вообще должны исчезнуть из супермаркетов.

Запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов – как восприняли покупатели | Новости недели

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