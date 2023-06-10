Правительство запланировало упрощение получения субсидии

После изменений нужно будет только подать заявку и информацию о составе семьи.

Правительство запланировало упростить механизм получениясубсидии гражданами Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она заявила, что теперь для получения средств будет достаточно подать краткую заявку и информацию о составе семьи. В дальнейшем министерство самостоятельно ребер всю необходимую информацию.

"В Пенсионном фонде заведены аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг. Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг", — сообщила Жолнович.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до конца 2023 года не ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения. Цена останется на уровне – 2,64 грн/кВт-час.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минсоцполитики заявили, что после роста тарифа на электроэнергию в Украине граждане будут в дальнейшем получать субсидии, которые будут покрывать эту увеличенную стоимость.

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