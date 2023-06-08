"Путин уверенно разрушает экономику России": эксперт о просчетах диктатора

В России после вторжения в Украину снижаются важные показатели для экономики.

Падение российской экономики еще сильнее, чем при пандемии COVID-19, а в будущем оно лишь ухудшится. Президент РФ Владимир Путин начал медленно, но уверенно разрушать экономику, лишив свою страну главного рынка сбыта энергоресурсов.

Об этом пишет эксперт по энергетике Кен Сильверстайн в своем материале для The Telegraph.

"С президентом Байденом свободный мир не просто держался вместе и защищал свободу. Он ускорил переход на возобновляемые источники энергии. Европа стремится сократить выбросы парниковых газов вдвое до 2030 года и стать углеродно-нейтральной к 2050 году, тогда как Соединенные Штаты хотят стать углеродно- до 2050 года", — отметил автор в своем материале.

По мнению эксперта, Владимир Путин оказался в ловушке времени, поскольку попытался воссоздать Советский Союз и заново пережить его "дни славы", в то время как практически во всем мире царит свобода.

"В результате 30-летний роман России с Западом прекратился — отношения, которые дали ей доступ к новым энергетическим рынкам и передовым технологиям", — отметил Кен Сильверстайн.

По данным издания Bloomberg Economics, война в Украине будет продолжать разорять российскую экономику и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.

"В течение 2023 года на 0,5 процентных пункта может сократиться рост частного сектора. Причина — в отправлении мужчин с предприятий на войну. Еще более сильная война отразится на демографии: население трудоспособного возраста в России может уменьшиться на 6,5% в течение следующего десятилетия", — пишет издание.

Все это является результатом долгосрочного действия международных санкций, которые Запад начал вводить против Кремля после 24 февраля прошлого года.

Ранее сообщалось, что вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения. Новые риски для экономики РФ создают и противостояния по поставкам энергоносителей в Европу.

Напомним, в России произошел дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые от прошлого века, что стало кульминацией все более жестких западных санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам. Сама Россия отказывается признать дефолт и заявляла, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета. Впоследствии власти объявили, что перейдут на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере $40 миллиардов в рублях.