Рубль обновил свой минимум за 1,5 года. По состоянию на 26 ноября курс российской валюты упал до 105 рублей за 1 доллар, что в последний раз наблюдалось только в марте 2022 года.

Об этом пишет Reuters.

Рубль достиг 14,5 по отношению к китайскому юаню впервые с марта 2022 года. Тогда как российская валюта зафиксировала спад на 0,8% до 104,85 за доллар.

К тому же во время торговой сессии рубль достиг 105,79 за доллар и 111,07 за евро.

Ситуацию на валютном рынке также прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. Он заявил, что российский рубль приносит пользу компаниям-экспортерам, компенсируя негативное влияние высокой базовой процентной ставки Центрального банка.

По данным росСМИ, местные компании-импортеры готовятся к дальнейшему ослаблению валюты. Некоторые из них уже закладывают во внутренние расчеты доллар по 120-125 рублей, а уровень 110-120 руб/дол может быть достигнут уже в ближайшие полгода.

Девальвация рубля ударит по заработкам трудовых мигрантов, среди которых немало туркмен, узбеков, армян, белорусов. ритейл, общепит, клининг.

Напомним, российская валюта начала резко девальвировать после 21 ноября, когда США объявили о новых санкциях против российского финансового сектора.

Кроме того, российский экономист Игорь Липсиц считает, что к 2026 году резервы России закончатся, тогда власти будут вынуждены отбирать средства у населения.

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