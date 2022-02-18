Шмыгаль сообщил, когда Украина сможет полностью обеспечить себя газом собственной добычи

По словам премьера, во второй половине 2022 года начнется бурение первых промышленных скважин.

Украина к 2030 году планирует полностью обеспечить потребности страны в природном газе за счет собственной добычи.

Об этом 18 февраля во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наша долгосрочная цель, которая закреплена в национальной экономической стратегии до 2030 года, — это обеспечение 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи", — подчеркнул глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что Украина уже заключила 11 соглашений о распределении продукции в сфере добычи газа, а это более 13 млрд гривен инвестиций в развитие и начальную инфраструктуру. Он также добавил, что на ближайший период планируется провести сейсмические исследования и пробурить не менее 57 исследовательских скважин на участках, превышающих в размере более 4,5 тыс. квадратных километров.

"На нескольких участках такая разведка уже началась и продолжается. Во второй половине этого года начнется бурение первых промышленных скважин", — сообщил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" впервые за три года продемонстрировал "пока незначительный" рост добычи газа. Так, в декабре 2021 года удалось добыть 1,1 млрд куб. м газа. Это на 2,6 млн. куб. м больше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако в общей сложности годовая добыча природного газа в 2021 году составила 13,67 млрд куб. м. Это почти на 3,97% меньше, чем в 2020 году. В прессслужбе "Нафтогаза" добавили, что в 2021 году в Украине запустили в работу 50 новых скважин (тогда как в 2020-м – 41 скважину).

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