Сколько стоит содержание одного бойца ВСУ: замминистра назвал потрясающую сумму

Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения.

В этом году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн. грн. в год.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков в интервью "Телеграфу".

При этом он подчеркнул, что эта сумма не включает расходы на оружие.

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“Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или что-то еще”, — отметил Дмитрий Клименков.

Что касается питания военных, то, по словам замминистра, в среднем в день тратится около 114 гривен: минимальная цена за комплект — где-то 104 гривны, а максимальная — 125 гривен.

Напомним, после кадровых смен в Министерстве обороны, в частности, когда с должности ушел Алексей Резников, новая команда утвердила план аудитов по рискованным сферам. В ходе проверок были выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд. грн.

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