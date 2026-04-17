Сколько стоят бензин и дизель 17 апреля: какие цены на АЗС

В Украине сегодня утром, 17 апреля, автозаправки обновили цены на топливо. Хотя незначительно, но подешевел дизель. Стоимость ГП стартует от 89,50 грн/литр.

Об этом свидетельствуют данные "Главком" и Новости.LIVE.

Сейчас в сетях АЗС стоимость горючего практически не изменилась — по сравнению со вчерашним днем. Цены на ДТ стартуют от 89,50 грн, на А-95 и А-95+ – от 69,90 грн, на А-100 – от 83,00 грн. Стоимость литра газа составляет в среднем 49,00 грн.

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое топливо – «Укрнефть» и «БРСМ-Нефть».

Цены на топливо по состоянию на 17 апреля

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что украинским водителям ждать "отката" цен на дизель и бензин пока не стоит. В то же время, считает он, подешеветь горючее может в конце лета. Впрочем, для этого есть некоторые условия. В частности, речь идет об укреплении гривны.