- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 683
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько стоят бензин и дизель 17 апреля: какие цены на АЗС
Рост цен на дизель и бензин разных марок в Украине приостановился.
В Украине сегодня утром, 17 апреля, автозаправки обновили цены на топливо. Хотя незначительно, но подешевел дизель. Стоимость ГП стартует от 89,50 грн/литр.
Об этом свидетельствуют данные "Главком" и Новости.LIVE.
Сейчас в сетях АЗС стоимость горючего практически не изменилась — по сравнению со вчерашним днем. Цены на ДТ стартуют от 89,50 грн, на А-95 и А-95+ – от 69,90 грн, на А-100 – от 83,00 грн. Стоимость литра газа составляет в среднем 49,00 грн.
Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое топливо – «Укрнефть» и «БРСМ-Нефть».
Цены на топливо по состоянию на 17 апреля
Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что украинским водителям ждать "отката" цен на дизель и бензин пока не стоит. В то же время, считает он, подешеветь горючее может в конце лета. Впрочем, для этого есть некоторые условия. В частности, речь идет об укреплении гривны.