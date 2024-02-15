Требовал взятку за вывоз антиквариата за пределы Украины: разоблачен чиновник Минкульта

В Украине разоблачили должностного лица административного управления Министерства культуры и информационной политики Украины. Чиновник требовал и получил от мужчины 3300 долларов.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Правоохранителям удалось задержать нарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части средств на сумму 3000 долларов США.

" Во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранта изъято 10 000 тыс. долларов США и 200 тыс. грн, решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства", - говорится в сообщении.

В настоящее время готовится сообщение задержанному о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут судить 10 участников преступной организации, которые создали нелегальное онлайн-казино и перевели в РФ почти 3 млрд грн доходов.

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