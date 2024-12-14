Украина готова начать поставки продовольствия в Сирию — Reuters

Раньше страна получала зерно от России.

Украина готова начать поставки продовольствия в Сирию после падения диктаторского режима Башара Асада.

Об этом в комментарии Reuters заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Там, где тяжело, мы должны быть там с нашей продовольствием. Мы открыты для поставки нашей продовольствия, и если Сирия нуждается в продовольствии — тогда мы там", — сказал он.

Издание напоминает, что во времена правления диктатора Башара Асада Сирия получала продовольствие от России.

После падения режима Башара Асада в Сирии поставки продовольствия из России были прекращены. Причиной такого решения стала неопределенность в Кремле по поводу нового руководства в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль начал переговоры с новыми властями Сирии относительно своих военных баз в стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные пьют и мародерят в Сирии, ожидая эвакуации.

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