Украина готова начать поставки продовольствия в Сирию — Reuters

Раньше страна получала зерно от России.
Украина готова начать поставки продовольствия в Сирию после падения диктаторского режима Башара Асада.
Об этом в комментарии Reuters заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
"Там, где тяжело, мы должны быть там с нашей продовольствием. Мы открыты для поставки нашей продовольствия, и если Сирия нуждается в продовольствии — тогда мы там", — сказал он.
Издание напоминает, что во времена правления диктатора Башара Асада Сирия получала продовольствие от России.
После падения режима Башара Асада в Сирии поставки продовольствия из России были прекращены. Причиной такого решения стала неопределенность в Кремле по поводу нового руководства в Сирии.
Напомним, ранее сообщалось, что Кремль начал переговоры с новыми властями Сирии относительно своих военных баз в стране.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные пьют и мародерят в Сирии, ожидая эвакуации.
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