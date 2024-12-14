Україна готова розпочати постачання продовольства до Сирії - Reuters

Раніше країна отримувала зерно від Росії.

Україна готова розпочати постачання продовольства до Сирії після падіння диктаторського режиму Башара Асада.

Про це в коментарі Reuters заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

"Там, де важко, ми повинні бути там із нашим продовольством. Ми відкриті для постачання нашого продовольства, і якщо Сирія потребує продовольства — тоді ми там", - сказав він.

Видання нагадує, що у часи правління диктатора Башара Асада Сирія отримувала продовольство від Росії.

Після падіння режиму Башара Асада у Сирії постачання продовольства з Росії було припинене. Причиною такого рішення стала невизначеність у Кремлі щодо нового керівництва у Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль розпочав переговори з новою владою Сирії щодо своїх військових баз у країні.

Крім того, ми раніше інформували, що російські військові пиячать і мародерять у Сирії, очікуючи евакуації.

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