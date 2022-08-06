В НБУ рассказали, где украинцам найти доллар по 36,6 грн

В банках уже можно купить безналичный доллар, зафиксированный НБУ на уровне 36,6 грн.

Однако есть ограничения. Украинцы могут приобрести безналичный доллар в пределах 50 тыс. грн.

Об этом рассказал заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире ТСН в совместном новом телемарафоне в субботу, 6 августа.

"Пока мы имеем фиксированный курс для безналичных операций на уровне 36,6 грн, а наличный рынок — намного меньше. То есть, если сравнивать в абсолютных цифрах, то на безналичном рынке днем покупается/продается более 300 млн долл., на наличном — примерно 50 млн долл. По моему мнению, курс на безналичном рынке должен быть базовым", — сказал эксперт.

Фурман подчеркнул, что макроэкономических оснований для того, чтобы гривна ослаблялась, на данный момент нет. Национальный банк полностью контролирует ситуацию.

"На сегодняшний день в банках уже есть наличный доллар. Вы однозночно уже можете его купить. Там курс рыночный. То есть он отличается от безналичного курса, который зафиксирован 36,6 грн. Также можно купить и безналичный доллар в пределах до 50 тыс. грн через некоторые банки . Но не все банки проводят эти операции, потому что это зависит от стратегии того или иного банка", - добавили в НБУ.

Напомним, Рада может ввести налог на покупку валюты. В НБУ уверены, что внедрение дополнительного налогообложения будет снижать давление на обменный курс.

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