В одном из украинских городов вырастут тарифы на воду: что известно

Известно, что решение из-за значительного роста стоимости электроэнергии и других ресурсов.

С 1 марта 2025 года в Виноградове на Закарпатье повысятся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщил инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко.

Согласно сообщению, Виноградовское ВУЖКГ приняло это решение из-за значительного роста стоимости электроэнергии и других ресурсов.

Новые тарифы будут следующими:

Водоснабжение: 31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³)

Водоотвод: 30,60 грн/м³ (было 29,80 грн/м³)

Общая стоимость: 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³)

Причиной повышения является подорожание электроэнергии на 37,4%, а также рост стоимости материалов и ресурсов для обслуживания коммунальных систем.

Мочарко отметил, что без корректировки тарифов невозможно обеспечить стабильное водоснабжение.

"Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в письменном виде в течение 14 календарных дней со дня опубликования в газете", – говорится в сообщении.

Напомним, киевляне получили платежки за воду в 4 раза выше обычного. Водоканал объяснил, что произошла техническая неисправность.

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