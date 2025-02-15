В одном из украинских городов вырастут тарифы на воду: что известно

Известно, что решение из-за значительного роста стоимости электроэнергии и других ресурсов.
С 1 марта 2025 года в Виноградове на Закарпатье повысятся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.
Об этом сообщил инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко.
Согласно сообщению, Виноградовское ВУЖКГ приняло это решение из-за значительного роста стоимости электроэнергии и других ресурсов.
Новые тарифы будут следующими:
- Водоснабжение: 31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³)
- Водоотвод: 30,60 грн/м³ (было 29,80 грн/м³)
- Общая стоимость: 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³)
Причиной повышения является подорожание электроэнергии на 37,4%, а также рост стоимости материалов и ресурсов для обслуживания коммунальных систем.
Мочарко отметил, что без корректировки тарифов невозможно обеспечить стабильное водоснабжение.
"Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в письменном виде в течение 14 календарных дней со дня опубликования в газете", – говорится в сообщении.
Напомним, киевляне получили платежки за воду в 4 раза выше обычного. Водоканал объяснил, что произошла техническая неисправность.
Читайте также: