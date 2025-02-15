В одному з українських міст зростуть тарифи на воду: що відомо

Відомо, що рішення було прийнято через значне зростання вартості електроенергії та інших ресурсів.

З 1 березня 2025 року у Виноградові, що на Закарпатті, підвищаться тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомив інженер Виноградівського ВУЖКГ Михайло Мочарко.

Згідно з повідомленням, Виноградівське ВУЖКГ ухвалило це рішення через значне зростання вартості електроенергії та інших ресурсів.

Нові тарифи будуть наступними:

Водопостачання: 31,56 грн/м³ (було 28,00 грн/м³)

Водовідведення: 30,60 грн/м³ (було 29,80 грн/м³)

Загальна вартість: 62,16 грн/м³ (було 57,80 грн/м³)

Причиною підвищення є подорожчання електроенергії на 37,4%, а також зростання вартості матеріалів і ресурсів для обслуговування комунальних систем.

Мочарко зазначив, що без коригування тарифів неможливо забезпечити стабільне водопостачання.

"Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у письмовому вигляді протягом 14 календарних днів з дня опублікування в газеті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кияни отримали платіжки за воду в 4 рази вищі, ніж звично. Водоканал пояснив, що сталася технічна несправність.

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