В Украине цены на свеклу уже выше прошлогодних и продолжают расти

В Украине продолжают расти цены на свеклу, хотя они и так уже выше прошлогодних.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"С начала текущей недели украинские фермеры начали активно повышать отпускные цены на свеклу. Это объясняется довольно активным спросом и более низким по сравнению с прошлым годом урожаем свеклы в текущем сезоне в большинстве хозяйств страны", — сообщают аналитики.

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Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, многие украинские фермеры сейчас фактически временно остановили продажи свеклы в ожидании дальнейшего роста цен. Большинство производителей планируют начать реализацию этой продукции не ранее начала февраля.

Сегодня же цены на свеклу на рынке Украины уже выросли до 12-16 грн/кг ($0,32-0,42/кг), что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной такого заметного подорожания является существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке. Большинство украинских хозяйств не располагают оборудованными хранилищами, а запасы в необорудованных складах к настоящему времени уже порядком истощены. В то же время, торговая активность в этом сегменте достаточно высока, что также подстегивает рост цен.

Отметим, что в результате подорожания сегодня цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, Украина начала импортировать картофель из Польши, Литвы и Латвии. Отмечается, что цены на овощ, которые в начале 2024 года подскочили до 15-20 гривен за килограмм, будут расти и дальше.

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