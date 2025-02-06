В Украине стремительно дешевеет базовый овощ: что происходит на рынке

Продавцы лука высшего качества решили временно приостановить продажи. Они планируют вернуться на рынок не раньше марта, ожидая стабилизации или роста цен.

Цены на репчатый лук в Украине продолжают снижаться.

По данным EastFruit, на этой неделе на рынке усилились отрицательные ценовые тенденции, вызванные увеличением предложения.

Если на прошлой неделе фермеры воздерживались от продаж в надежде на рост стоимости, то сейчас вынуждены реализовывать запасы из-за постепенного ухудшения качества продукции.

Резкое увеличение объемов лука на рынке привело к очередному удешевлению. На сегодняшний день стоимость овоща колеблется в пределах 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг) в зависимости от качества и объема партий. Это примерно на 12% меньше, чем в конце прошлой недели.

Продавцы лука высшего качества решили временно приостановить продажи. Они планируют вернуться на рынок не раньше марта, ожидая стабилизации или роста цен.

Следует отметить, что по сравнению с началом февраля 2024 лук в Украине подешевел на 20%.

Напомним, что кофе может достичь самой высокой цены с 1980 года из-за неурожая в основных регионах-производителях и уменьшения предложений на торгах.