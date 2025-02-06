В Україні стрімко дешевшає базовий овоч: що відбувається на ринку

Продавці цибулі вищої якості вирішили тимчасово призупинити продажі. Вони планують повернутися на ринок не раніше березня, очікуючи стабілізації або зростання цін.

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні продовжують знижуватися.

За даними EastFruit, цього тижня на ринку посилилися негативні цінові тенденції, спричинені збільшенням пропозиції.

Якщо ще минулого тижня фермери утримувалися від продажів у надії на зростання вартості, то зараз змушені реалізовувати запаси через поступове погіршення якості продукції.

Різке збільшення обсягів цибулі на ринку призвело до чергового здешевлення. На сьогодні вартість овоча коливається в межах 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг) залежно від якості та обсягу партій. Це приблизно на 12% менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Продавці цибулі вищої якості вирішили тимчасово призупинити продажі. Вони планують повернутися на ринок не раніше березня, очікуючи стабілізації або зростання цін.

Слід зазначити, що порівняно з початком лютого 2024 року цибуля в Україні подешевшала на 20%.

Нагадаємо, що кава може досягти найвищої ціни від 1980 року через неврожай в основних регіонах-виробниках та зменшення пропозицій на торгах.