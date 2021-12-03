В Украине в следующем году подорожает техника

Насколько существенным будет рост цен, производители пока не сообщают.
В Украине в следующем году техника будет дорожать. Эксперты связывают это с пандемией и ростом спроса на продукцию.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 3 декабря.
Отмечается, что из-за коронавируса некоторые производители перестали производить комплектующие детали для компьютеров. Из-за этого образовался дефицит.
Кроме того, в будущем подорожает и цена на детали. Однако насколько существенным будет рост цен, производители пока умалчивают. Но подчеркивают, что оно коснется смартфонов, планшетов, ноутбуков и бытовой техники.
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