Ленивый медовик с лаймом

Это самый простой рецепт, который только можно придумать, ведь для его приготовления не придется долго возиться с тестом.
Медовик перекочевал к нам из императорской кухни. История свидетельствует, что супруга правителя Александра I Елизавета не любила мед. Поэтому придворные повара полностью исключили его из императорского меню.
Однако однажды на кухне появился молодой кондитер, которого не предупредили о медовом запрете. Кондитер подал к трапезе торт на основе нектара, который, к удивлению придворных дам и кавалеров, пришелся императрице по вкусу. С того времени медовик приобрел широкую популярность.
Классический торт готовят с медом и грецкими орехами, а коржи смазывают сметанным кремом. Однако современные кондитеры создали массу вариаций, экспериментируя с кремами и начинками.
Я же предлагаю вам приготовить медовик с лаймовым курдом. Это самый простой рецепт, который только можно придумать, ведь для его приготовления не придется долго возиться с тестом.
Ингредиенты:
Для теста:
- 350 г пшеничной муки
- 150 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 100 г грецких орехов
- 3 яйца
- 4 ст. л. меда
- 1 ч. л. соды
Для крема:
- 800 г сметаны 20%-ной
- 150 г сахара
- 1 ст. л. меда
- цедра одного лайма
Для курда:
- 60 мл сока лайма (2 плода)
- 25 г сахара
- 20 г сливочного масла
- 1 желток
Время приготовления: 90 минут
Пошаговый рецепт:
1. Орехи поджариваем и измельчаем. В большую миску вбиваем яйца, высыпаем сахар и взбиваем, пока масса увеличится в объеме и посветлеет. Добавляем размягченное сливочное масло и хорошо перемешиваем, чтобы масса стала однородной.
2. В отдельную миску закладываем мед, если жидкий — выливаем. Нагреваем на водяной бане. Добавляем соду и хорошо перемешиваем. Масса заметно посветлеет и начнет пениться. Держим на бане несколько минут, чтобы мед погасил соду. Затем добавляем к яично-сахарной смеси. Хорошо перемешиваем.
3. В несколько приемов вводим просеянную муку и замешиваем тесто. Сюда же отправляем измельченные грецкие орехи. Тесто получится чуть погуще сметаны. Муку подсыпать не нужно, сразу приступаем к формированию коржей.
4. На пергаменте рисуем круг нужного диаметра или любую желаемую форму. Теперь с помощью ложки выкладываем тесто на пергамент и аккуратно его распределяем. Удобнее всего формировать такой корж с помощью силиконовой лопатки. Не бойтесь растягивать тесто. Чем тоньше будет слой, тем тоньше выйдет и корж. Идеальная толщина - 2 мм.
5. Выпекаем в духовке при температуре 200°C до золотистого цвета. Примерно 5-7 минут. Из этого количества теста у меня получается 6-7 коржей диаметром 24 см. После того как коржи остынут, обрезаем осторожно края. Обрезки измельчаем, чтобы украсить медовик сверху.
6. Готовим курд. В кастрюлю кладем сливочное масло, сахар и желток. Натираем цедру лайма и выжимаем сок. Ставим на медленный огонь, перемешиваем, пока ингредиенты соединятся. Постепенно масса будет гуще. Когда на поверхности начнут появляться большие пузыри, курд готов.
7. Процеживаем через сито, чтобы отделить цедру лайма и накрываем пищевой пленкой, прижимая к поверхности крема. Охлаждаем.
8. Готовим сметанный крем. Если берете жидкую сметану, предварительно выложите ее в марлю и подвесьте над емкостью (миской или кастрюлей), чтобы сбежала лишняя сыворотка. К сметане добавляем сахар и растопленный мед, хорошо перемешиваем. С помощью миксера взбиваем на средних оборотах. В готовый крем добавляем цедру лайма и хорошо перемешиваем.
9. Смазываем медовые коржи сметанным кремом и выкладываем горкой. Лаймовым курдом смазываем один из нижних или средних лепешек по желанию.
Мне нравится добавлять цитрусовую нотку внутрь торта. Сверху готовый торт посыпаем крошкой и ставим настаиваться на 8-12 часов в холодильник.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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