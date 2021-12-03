Ленивый медовик с лаймом

Это самый простой рецепт, который только можно придумать, ведь для его приготовления не придется долго возиться с тестом.

Медовик перекочевал к нам из императорской кухни. История свидетельствует, что супруга правителя Александра I Елизавета не любила мед. Поэтому придворные повара полностью исключили его из императорского меню.

Однако однажды на кухне появился молодой кондитер, которого не предупредили о медовом запрете. Кондитер подал к трапезе торт на основе нектара, который, к удивлению придворных дам и кавалеров, пришелся императрице по вкусу. С того времени медовик приобрел широкую популярность.

Классический торт готовят с медом и грецкими орехами, а коржи смазывают сметанным кремом. Однако современные кондитеры создали массу вариаций, экспериментируя с кремами и начинками.

Я же предлагаю вам приготовить медовик с лаймовым курдом. Это самый простой рецепт, который только можно придумать, ведь для его приготовления не придется долго возиться с тестом.

Ингредиенты:

Для теста:

350 г пшеничной муки

150 г сливочного масла

100 г сахара

100 г грецких орехов

3 яйца

4 ст. л. меда

1 ч. л. соды

Для крема:

800 г сметаны 20%-ной

150 г сахара

1 ст. л. меда

цедра одного лайма

Для курда:

60 мл сока лайма (2 плода)

25 г сахара

20 г сливочного масла

1 желток

Время приготовления: 90 минут

Пошаговый рецепт:

1. Орехи поджариваем и измельчаем. В большую миску вбиваем яйца, высыпаем сахар и взбиваем, пока масса увеличится в объеме и посветлеет. Добавляем размягченное сливочное масло и хорошо перемешиваем, чтобы масса стала однородной.

фото: Bene Gusto

2. В отдельную миску закладываем мед, если жидкий — выливаем. Нагреваем на водяной бане. Добавляем соду и хорошо перемешиваем. Масса заметно посветлеет и начнет пениться. Держим на бане несколько минут, чтобы мед погасил соду. Затем добавляем к яично-сахарной смеси. Хорошо перемешиваем.

3. В несколько приемов вводим просеянную муку и замешиваем тесто. Сюда же отправляем измельченные грецкие орехи. Тесто получится чуть погуще сметаны. Муку подсыпать не нужно, сразу приступаем к формированию коржей.

4. На пергаменте рисуем круг нужного диаметра или любую желаемую форму. Теперь с помощью ложки выкладываем тесто на пергамент и аккуратно его распределяем. Удобнее всего формировать такой корж с помощью силиконовой лопатки. Не бойтесь растягивать тесто. Чем тоньше будет слой, тем тоньше выйдет и корж. Идеальная толщина - 2 мм.

фото: Bene Gusto

5. Выпекаем в духовке при температуре 200°C до золотистого цвета. Примерно 5-7 минут. Из этого количества теста у меня получается 6-7 коржей диаметром 24 см. После того как коржи остынут, обрезаем осторожно края. Обрезки измельчаем, чтобы украсить медовик сверху.

6. Готовим курд. В кастрюлю кладем сливочное масло, сахар и желток. Натираем цедру лайма и выжимаем сок. Ставим на медленный огонь, перемешиваем, пока ингредиенты соединятся. Постепенно масса будет гуще. Когда на поверхности начнут появляться большие пузыри, курд готов.

фото: Bene Gusto

7. Процеживаем через сито, чтобы отделить цедру лайма и накрываем пищевой пленкой, прижимая к поверхности крема. Охлаждаем.

8. Готовим сметанный крем. Если берете жидкую сметану, предварительно выложите ее в марлю и подвесьте над емкостью (миской или кастрюлей), чтобы сбежала лишняя сыворотка. К сметане добавляем сахар и растопленный мед, хорошо перемешиваем. С помощью миксера взбиваем на средних оборотах. В готовый крем добавляем цедру лайма и хорошо перемешиваем.

фото: Bene Gusto

9. Смазываем медовые коржи сметанным кремом и выкладываем горкой. Лаймовым курдом смазываем один из нижних или средних лепешек по желанию.

фото: Bene Gusto

Мне нравится добавлять цитрусовую нотку внутрь торта. Сверху готовый торт посыпаем крошкой и ставим настаиваться на 8-12 часов в холодильник.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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