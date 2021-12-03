Лінивий медяник з лаймом

Це найпростіший рецепт, який тільки можна придумати, адже для його приготування не доведеться довго возитися з тістом.

Медяник перекочував до нас з імператорської кухні. Історія свідчить, що дружина імператора Олександра I Єлизавета не любила мед. Тому придворні кухарі повністю виключили його з імператорського меню.

Проте одного разу на кухні з'явився молодий кондитер, якого не попередили про медову заборону. Кондитер подав до трапези торт на основі нектару, який на подив придворних дам і кавалерів припав імператриці до смаку. З того часу медяник набув широкої популярності.

Класичний торт готують з медом і волоськими горіхами, а коржі змащують сметанним кремом. Однак сучасні кондитери створили масу варіацій, експериментуючи з кремами і начинками.

Я ж пропоную вам приготувати медяник з лаймовим курдом. Це найпростіший рецепт медяника, який тільки можна придумати, адже для його приготування не доведеться довго возитися з тістом.

Інгредієнти:

Для тіста:

350 г пшеничного борошна;

150 г вершкового масла;

100 г цукру;

100 г волоських горіхів;

3 яйця;

4 ст. л. меду;

1 ч. л. соди.

Для крему:

800 г сметани 20%;

150 г цукру;

1 ст. л. меду;

цедра одного лайма.

Для курда:

60 мл соку лайма (2 плоди);

25 г цукру;

20 г вершкового масла;

1 жовток.

Час приготування: 90 хвилин.

Покроковий рецепт:

1. Горіхи підсмажуємо і подрібнюємо. У велику миску вбиваємо яйця, висипаємо цукор і збиваємо доки маса збільшиться в об'ємі та посвітлішає. Додаємо розм'якшене вершкове масло і добре перемішуємо, щоб маса стала однорідною.

фото: Bene Gusto

2. В окрему миску закладаємо мед, якщо рідкий — виливаємо. Нагріваємо на водяній бані. Додаємо соду і добре перемішуємо. Маса помітно посвітлішає і почне пінитися. Тримаємо на бані кілька хвилин, щоб мед погасив соду. Потім додаємо до яєчно-цукрової суміші. Добре перемішуємо.

3. У кілька прийомів вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто. Сюди ж відправляємо подрібнені волоські горіхи. Тісто вийде трохи густіше сметани. Борошно підсипати не потрібно, одразу приступаємо до формування коржів.

4. На пергаменті малюємо коло потрібного діаметра або будь-яку бажану форму. Тепер за допомогою ложки викладаємо тісто на пергамент і обережно його розподіляємо. Найзручніше формувати такий корж за допомогою силіконової лопатки. Не бійтеся розтягувати тісто. Чим тоншим буде шар, тим тонше вийти і корж. Ідеальна товщина коржа — 2 мм.

фото: Bene Gusto

5. Випікаємо в духовці за температури 200°C до золотистого кольору. Орієнтовно 5-7 хвилин. З цієї кількості тіста у мене виходить 6-7 коржів діаметром 24 см. Після того, як коржі охолонуть, обрізаємо обережно краї. Обрізки подрібнюємо, щоб прикрасити медяник зверху.

6. Готуємо курд. У каструлю кладемо вершкове масло, цукор і жовток. Натираємо цедру лайма і вичавлюємо сік. Ставимо на повільний вогонь, перемішуємо поки інгредієнти поєднаються. Поступово маса густішатиме. Коли на поверхні почнуть з'являтися великі бульбашки, курд готовий.

фото: Bene Gusto

7. Проціджуємо через сито, щоб відокремити цедру лайма і накриваємо харчовою плівкою притискаючи до поверхні крему. Охолоджуємо.

8. Готуємо сметанний крем. Якщо берете рідку сметану, попередньо викладіть її в марлю і підвісьте над ємністю (мискою або каструлею), щоб збігла зайва сироватка. До сметани додаємо цукор та розтоплений мед, добре перемішуємо. За допомогою міксера збиваємо на середніх обертах. До готового крему додаємо цедру лайма і добре перемішуємо.

фото: Bene Gusto

9. Змащуємо медові коржі сметанним кремом і викладаємо гіркою. Лаймовим курдом змащуємо один з нижніх або середніх коржів за бажанням.

фото: Bene Gusto

Мені подобається додавати цитрусову нотку в середину торта. Зверху готовий торт посипаємо крихтою і ставимо настоюватися на 8-12 годин в холодильник.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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