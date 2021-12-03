В Україні наступного року здорожчає техніка

Наскільки суттєвим буде зростання цін, виробники поки не повідомляють.
В Україні наступного року техніка буде дорожчати. Експерти пов'язують це з пандемією та збільшенням попиту на продукцію.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 3 грудня.
Зазначається, що через коронавірус деякі виробники перестали виготовляти комплектувальні деталі для комп'ютерів. Через це утворився дефіцит.
Крім того, у майбутньому здорожчає і ціна на самі деталі. Проте наскільки суттєвим буде зростанне цін, виробники поки замовчують. Але наголошують, що воно торкнеться смартфонів, планшетів, ноутбуків і побутової техніки.
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