Зарплата украинцев будет расти в следующие три года: в Кабмине назвали суммы

В 2024 году ожидается увеличение средней заработной платы в Украине до 21,8 тыс. грн.

В 2024 году среднемесячная заработная плата в Украине может увеличиться на 5,5 тысячи грн, достигнув уровня в 21,8 тысячи грн. Прогнозируется, что к 2026 году этот показатель вырастет и превысит отметку в 30 тысяч гривен.

Об этом стало известно из постановления Кабинета министров № 1315, которым одобрены основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

По прогнозам правительства, среднемесячная заработная плата в разные годы будет такой:

в 2024 году ожидается увеличение до 21,8 тыс. грн

к 2026 году планируется дальнейший рост, превысив отметку в 30 тыс. грн

Согласно прогнозам Кабмина, среднемесячная заработная плата в Украине будет повышаться с учетом инфляции:

в 2024 году ожидается рост на 8,5%

2025 прогнозируется увеличение на 8,9%

к 2026 году планируется дальнейший рост на 9,1%

Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года в Украине повысят минимальную зарплату – с 6700 до 7100 грн. В этом году перечислять зарплаты не стали даже в условиях все еще высокой инфляции из-за сложного финансового положения.

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