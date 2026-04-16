Астролог назвал женщин Зодиака, которые не выйдут из дома без макияжа
Как появляться на публике — при параде или без, — личное дело каждой из нас, и ничьи советы мы, как правило, во внимание не принимаем.
Кто-то может даже на пафосной вечеринке появиться в максимально неформальном виде, а кто-то и в магазин за хлебом не выйдет без каблуков и макияжа.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые ни за что не выйдут из дома не накрашенными.
Лев
Женщины-Львы не ходят в непрезентабельном виде даже дома, считая, что затрапезные халаты, стоптанные тапки и «голое» лицо не для них. Неудивительно, что каждый свой выход в люди они считают появлением на красной дорожке, а туда — по их убеждению — без макияжа не ходят.
Овен
Женщины-Овны абсолютно уверены, что в любой неожиданной ситуации должны находиться, как говорится, во всеоружии — неизвестно, когда им подвернется серьезный — профессиональный или личный — счастливый — шанс, которые они, как правило, не упускают.
Весы
Женщины-Весы — как представительницы самого эстетически развитого и образованный знака Зодиака — ко всему вокруг относятся как к произведению искусства, и их собственная внешность — не исключение из правил. Из дома они выходят, только доведя свой образ до совершенства — в том числе и в макияже.
