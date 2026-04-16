Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя разрушать отношения с окружающими людьми
Энергетически сильный и гармоничный день, когда под запретом находится любое разрушение.
Как правило, говоря о нем, прежде всего, вспоминают материальные предметы, но речь идет и о моральной стороне нашей жизни — например, отношений с другими людьми, которые очень важно беречь.
Сегодня, 16 апреля, разрушать что-либо нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не разрушать отношения с окружающими людьми.
Овен
Овны, которые давно и — как казалось до недавнего времени — счастливо жили со своим партнером, неожиданно могут почувствовать, что эти отношения их больше не устраивают. Звезды рекомендуют им не торопиться с резкими движениями, а еще раз хорошенько подумать над ними.
Рак
Ракам, почему-то решившим, что они по какой-то причине возвысились над окружающими, нежелательно отказываться от старых друзей, даже если покажется, что они уже ничем не смогут быть им полезными. Неплохо было бы вспомнить, что дружба — понятие нематериальное.
Дева
Девам, как бы сильно они ни обиделись на кого-то из своих родных, все-таки не стоит устраивать истерики, которые в конечном итоге могут привести к серьезному конфликту и даже разрыву. Новых родственников, в отличие от друзей, найти не удастся, так что не стоит действовать опрометчиво.
