Астролог назвал знаки Зодиака, которые поздно заводят детей
Рождение детей давно перестало быть делом случая –многие из нас предпочитают планировать, когда становиться родителями.
Все чаще появление ребенка в семье становится вопросом приоритета: у одних рождение наследника стоит на первом месте, другие приходят к такому решению, урегулировав вопросы, которые в тот или иной момент жизни кажется им очень важными.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые поздно заводят детей.
Козерог
Козероги — люди ответственные, и их семейное положение в этом смысле исключением не является. Создав семью, они считают, что сначала нужно максимально обустроить жизнь и упрочить материальное положение, чтобы родившийся ребенок ни в чем не нуждался, а сделать это удается не сразу, только некоторое время спустя.
Стрелец
Стрельцы — как самый независимый знак — слишком ценят свою свободу, чтобы так легко с ней расстаться. Они понимают, что ребенок во многом ограничит их возможности — в том числе, и материальные, поэтому оттягивают момент его появления столько, сколько могут, но, в конце концов, все-таки сдаются.
Лев
Львы слишком любят самих себя, чтобы делиться тем вниманием, которым окружают их близкие люди, с кем-то еще: Представители знака хорошо понимают, что с появлением в их с партнером союзе кого-то третьего, им самим придется подвинуться, и это их настолько не устраивает, что они тянут с рождением ребенка настолько долго, насколько могут.
