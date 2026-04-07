Астрологиня назвала знаки зодіаку, які пізно заводять дітей

Гороскоп / © Credits

Дедалі частіше поява дитини в сім’ї стає питанням пріоритету: в одних народження спадкоємця стоїть на першому місці, інші доходять до такого рішення, врегулювавши питання, які в той чи той момент життя здаються їм дуже важливими.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які пізно заводять дітей.

Козоріг

Козороги — люди відповідальні, і їхнє сімейне становище в цьому сенсі винятком не є. Створивши сім’ю, вони вважають, що спершу потрібно максимально облаштувати життя і зміцнити матеріальне становище, щоб народжена дитина ні в чому не мала потреби, а зробити це вдається не одразу, а лише через деякий час.

Стрілець

Стрільці — як найнезалежніший знак — надто цінують свою свободу, щоб так легко з нею розлучитися. Вони розуміють, що дитина багато в чому обмежить їхні можливості, зокрема й матеріальні, тому відтягують момент її появи стільки, скільки можуть, але врешті-решт все-таки здаються.

Лев

Леви надто люблять самих себе, щоб ділитися тією увагою, якою оточують їхні близькі люди, з кимось іще. Представники знака добре розуміють, що з появою в їхньому з партнером союзі когось третього їм самим доведеться посунутися, і це їх настільки не влаштовує, що вони тягнуть із народженням дитини так довго, наскільки можуть.

