Астрологический прогноз на 1 ноября

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: к решению важных профессиональных вопросов в выходной день нужно только в случае крайне необходимости.

Символ дня: Сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: необходимо исключить из рациона жирные и жареное продукты и алкоголь, впрочем, это не мешало бы взять на правило и в другое время.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие целебную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.

Табу дня: плохой приметой является разбитая посуда и пролитая вода.

Цитата дня: «Как тишина — это просто отсутствие звуков, нагота — отсутствие одежды, болезнь — утрата здоровья, а тьма — отсутствие света, так и зло — лишь отсутствие добрав, а не самостоятельна сила» (Ай Вэйвэй).