Астрологический прогноз на 1 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: к решению важных профессиональных вопросов в выходной день нужно только в случае крайне необходимости.
Символ дня: Сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: необходимо исключить из рациона жирные и жареное продукты и алкоголь, впрочем, это не мешало бы взять на правило и в другое время.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие целебную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.
Табу дня: плохой приметой является разбитая посуда и пролитая вода.
Цитата дня: «Как тишина — это просто отсутствие звуков, нагота — отсутствие одежды, болезнь — утрата здоровья, а тьма — отсутствие света, так и зло — лишь отсутствие добрав, а не самостоятельна сила» (Ай Вэйвэй).