Астрологический прогноз на 10 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, девизом которого является народная мудрость «что посеешь, то и пожнешь»: можно будет увидеть первые результаты усилий – как профессиональных, так и личных.

Символ дня: Снежный барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: оранжевый, шафранный, терракотовый, коралловый.

Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, карнеол.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться длительными и, что немаловажно, трудно поддающимися лечению, поэтому принимать необходимые меры нужно без промедления.

Питание дня: в рационе нынешнего дня должно быть много пряностей и специй.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки – от нее лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно заготавливать снадобья и изготавливать из них целебные мази, настойки и лосьоны.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько правильно человек использует свою внутреннюю энергию – негативный сюжет говорит о том, что тут есть над чем подумать.

Табу дня: рассеянность и невнимательность могут привести к неприятным последствиям.

Цитата дня: «В одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким» (Джордж Гордон Байрон).

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