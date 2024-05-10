Астрологический прогноз на 10 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, девизом которого является народная мудрость «что посеешь, то и пожнешь»: можно будет увидеть первые результаты усилий – как профессиональных, так и личных.
Символ дня: Снежный барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: оранжевый, шафранный, терракотовый, коралловый.
Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, карнеол.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться длительными и, что немаловажно, трудно поддающимися лечению, поэтому принимать необходимые меры нужно без промедления.
Питание дня: в рационе нынешнего дня должно быть много пряностей и специй.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки – от нее лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно заготавливать снадобья и изготавливать из них целебные мази, настойки и лосьоны.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько правильно человек использует свою внутреннюю энергию – негативный сюжет говорит о том, что тут есть над чем подумать.
Табу дня: рассеянность и невнимательность могут привести к неприятным последствиям.
Цитата дня: «В одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким» (Джордж Гордон Байрон).
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