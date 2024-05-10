Астрологічний прогноз на 10 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, девізом якого є народна мудрість «що посієш, те й пожнеш»: можна буде побачити перші результати зусиль як професійних, так і особистих.

Символ дня: Сніговий барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: помаранчевий, шафранний, теракотовий, кораловий.

Щасливе каміння дня: джеспіліт, пірит, карнеол.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими і, що важливо, важко піддаватися лікуванню, тому вживати необхідних заходів потрібно негайно.

Харчування дня: у раціоні цього дня має бути багато прянощів та спецій.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки – від неї краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких робіт у саду та городі.

Магія та містика дня: можна заготовляти зілля та виготовляти з нього цілющі мазі, настоянки та лосьйони.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, наскільки правильно людина використовує свою внутрішню енергію – негативний сюжет говорить про те, що є над чим подумати.

Табу дня: неуважність може призвести до неприємних наслідків.

Цитата дня: «На самоті людина часто почувається менш самотньою» (Джордж Гордон Байрон).

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