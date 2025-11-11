- Дата публикации
Астрологический прогноз на 11 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для активных действий: их можно планировать, но нельзя осуществлять. От принятия серьезных решений также лучше отказаться — они могут привести к серьезной ошибке.
Символ дня: Карты Таро
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: янтарь, голубой агат.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего бывают продолжительными и тяжелыми, поэтому необходимо немедленно обратиться к врачу.
Питание дня: продукты животного происхождения лучше заменить растительными.
Стрижка дня: стричься нежелательно.
Магия и мистика дня: нужно читать духовную и философскую, она даст ответы на важные вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя раскрывать чужие секреты: ни одна цель не оправдает такие низкие средства ее достижения.
Цитата дня: «Я мечтаю о своей картине, а потом я рисую свою мечту» (Винсент Ван Гог).
