Астрологический прогноз на 15 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: даже если речь идет о домашних делах, браться можно только за те из них, которые можно завершить до вечера.
Символ дня: Голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый.
Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: следует избегать стрессов – они могут привести к серьезным заболеваниям.
Питание дня: в питании показана умеренность, когда нельзя как переедать, так и не доедать.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: сеять семена на рассаду не рекомендуется – хорошего урожая из такой рассады получить не удастся.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, главное – правильно их истолковать.
Табу дня: необходимо до минимума сократить общение с окружающими.
Цитата дня: «Я не боюсь умереть, ибо не верю в это. Смерть – это как пересесть из одной машины в другую» (Джон Леннон).
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