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Астрологический прогноз на 15 марта

Астрологический прогноз на 15 марта

Голубь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: даже если речь идет о домашних делах, браться можно только за те из них, которые можно завершить до вечера. 

Символ дня: Голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый. 

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: следует избегать стрессов – они могут привести к серьезным заболеваниям. 

Питание дня: в питании показана умеренность, когда нельзя как переедать, так и не доедать. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: сеять семена на рассаду не рекомендуется – хорошего урожая из такой рассады получить не удастся. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу проточной воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, главное – правильно их истолковать. 

Табу дня: необходимо до минимума сократить общение с окружающими. 

Цитата дня: «Я не боюсь умереть, ибо не верю в это. Смерть – это как пересесть из одной машины в другую» (Джон Леннон). 

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