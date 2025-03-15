Астрологический прогноз на 15 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: даже если речь идет о домашних делах, браться можно только за те из них, которые можно завершить до вечера.

Символ дня: Голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый.

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: следует избегать стрессов – они могут привести к серьезным заболеваниям.

Питание дня: в питании показана умеренность, когда нельзя как переедать, так и не доедать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: сеять семена на рассаду не рекомендуется – хорошего урожая из такой рассады получить не удастся.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, главное – правильно их истолковать.

Табу дня: необходимо до минимума сократить общение с окружающими.

Цитата дня: «Я не боюсь умереть, ибо не верю в это. Смерть – это как пересесть из одной машины в другую» (Джон Леннон).

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