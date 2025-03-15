Астрологічний прогноз на 15 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: навіть якщо йдеться про домашні справи, можна братися лише за ті з них, які можна завершити до вечора.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий.

Щасливе каміння дня: смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: слід уникати стресів – вони можуть призвести до серйозних захворювань.

Харчування дня: у харчуванні показано помірність, коли не можна як переїдати, так і не доїдати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: сіяти насіння на розсаду не рекомендується — хорошого врожаю з такої розсади не вдасться отримати.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, головне – правильно їх витлумачити.

Табу дня: необхідно до мінімуму скоротити спілкування з оточуючими.

Цитата дня: «Я не боюся померти, бо не вірю в це. Смерть – це як пересісти з однієї машини до іншої»(Джон Леннон).

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