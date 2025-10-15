- Дата публикации
Астрологический прогноз на 15 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда не только можно, но и нужно приступать к реализации важных проектов во всех сферам жизни, но прежде всего — в профессиональной.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями — избежать их можно, вовремя обратившись к врачу.
Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости, заменив напитки сочными фруктами.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: день благоприятен для облагораживания дачного участка.
Магия и мистика дня: можно гадать на любимого человека и счастье в личной жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи помогают определить существующую у человека внутреннюю проблему, а заодно и подсказывают, каким образом моно ее решить.
Табу дня: нельзя выбрасывать вещи, которые еще могут понадобиться.
Цитата дня: «Никто не возвращается из путешествия таким, каким он был до него» (китайская народная мудрость).
