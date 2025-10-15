Астрологический прогноз на 15 октября

Утес / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда не только можно, но и нужно приступать к реализации важных проектов во всех сферам жизни, но прежде всего — в профессиональной.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: нефрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями — избежать их можно, вовремя обратившись к врачу.

Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости, заменив напитки сочными фруктами.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: день благоприятен для облагораживания дачного участка.

Магия и мистика дня: можно гадать на любимого человека и счастье в личной жизни.

Сны дня: сны нынешней ночи помогают определить существующую у человека внутреннюю проблему, а заодно и подсказывают, каким образом моно ее решить.

Табу дня: нельзя выбрасывать вещи, которые еще могут понадобиться.

Цитата дня: «Никто не возвращается из путешествия таким, каким он был до него» (китайская народная мудрость).

