Астрологический прогноз на 19 октября

Кувшинка / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания – в воскресенье они, скорее всего, будут хозяйственными.

Символ дня: Кувшинка.

Реклама

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый.

Счастливые камни дня: андалузит, арагонит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо также беречь зрение, не напрягая его втечение дня.

Питание дня: лучшими продуктами в этот день являются овощи, фрукты и зелень.

Стрижка дня: для стрижки день максимально благоприятен.

Реклама

Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией – приворотами и отворотами.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: нельзя ничего разрушать.

Цитата дня: «Живи, сохраняя покой. Придет весна и цветы распустятся сами» (китайская народная мудрость).

Реклама

Читайте также: