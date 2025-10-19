- Дата публикации
Астрологический прогноз на 19 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания – в воскресенье они, скорее всего, будут хозяйственными.
Символ дня: Кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый.
Счастливые камни дня: андалузит, арагонит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо также беречь зрение, не напрягая его втечение дня.
Питание дня: лучшими продуктами в этот день являются овощи, фрукты и зелень.
Стрижка дня: для стрижки день максимально благоприятен.
Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией – приворотами и отворотами.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.
Табу дня: нельзя ничего разрушать.
Цитата дня: «Живи, сохраняя покой. Придет весна и цветы распустятся сами» (китайская народная мудрость).
