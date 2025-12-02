- Дата публикации
Астрологический прогноз на 2 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно подзаряжаться энергией от любимых занятий или предметов, оставшихся в наследство от представителей нашего рода.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: обостряются болезни, связанные с сердцем и кровью — необходимо следовать курсу лечения, назначенного врачом.
Питание дня: любые ограничении, связанные с питанием — под запретом, желудок необходимо загружать, но — в меру.
Стрижка дня: можно стричь и красить волосы.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, что беспокоит человека в текущий жизненный момент.
Табу дня: нужно отказаться от финансовых сделок — вместо прибыли они могут привести к убыткам.
Цитата дня: «Есть вещи и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже» (Эрнест Хемингуэй).
