Астрологический прогноз на 2 декабря

Колесо / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно подзаряжаться энергией от любимых занятий или предметов, оставшихся в наследство от представителей нашего рода.

Символ дня: колесо.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: обостряются болезни, связанные с сердцем и кровью — необходимо следовать курсу лечения, назначенного врачом.

Питание дня: любые ограничении, связанные с питанием — под запретом, желудок необходимо загружать, но — в меру.

Стрижка дня: можно стричь и красить волосы.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, что беспокоит человека в текущий жизненный момент.

Табу дня: нужно отказаться от финансовых сделок — вместо прибыли они могут привести к убыткам.

Цитата дня: «Есть вещи и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже» (Эрнест Хемингуэй).

